Erling Haaland speelt non-match bij terugkeer in Dortmund, Pep Guardiola verklaart vroege wissel

Haaland scoorde een recordaantal van 22 doelpunten in zijn eerste 15 wedstrijden voor City, maar op verplaatsing bij Dortmund raakte hij amper dertien keer de bal en werd zijn enige schot afgeblokt. Bij de rust werd hij samen met João Cancelo vervangen.

“Er waren drie redenen voor zijn wissel”, stelde Guardiola. “Ik zag dat hij erg moe was. Ten tweede had hij een beetje koorts in zijn lichaam, net zoals João. En ten derde kreeg hij een trap op zijn voet. Daarom was hij niet in staat om de tweede helft te spelen. Ik sprak tijdens de rust met de medische staf en zij waren een beetje bezorgd. Achteraf zag ik wel dat hij min of meer normaal kon stappen. We zullen afwachten hoe het met hem gaat.”

Bij City kwam Kevin De Bruyne niet van de bank. Door het gelijkspel is Dortmund wel zeker van een plaats bij de laatste zestien en Man City zeker van de groepswinst.