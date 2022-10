Itsme voortaan ook beschikbaar vanaf 16 jaar

Identiteitsapp Itsme is voortaan ook beschikbaar voor jongeren vanaf 16 jaar, in plaats van enkel voor 18-plussers. Het bedrijf zegt zo de “digitale kloof bij onze jeugd” te willen verkleinen. Voor minderjarigen was de app vroeger niet beschikbaar, hoewel Itsme merkt dat er verschillende situaties zijn waarbij ook ze de app zouden kunnen gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om administratie voor een vakantiejob, aanmelding voor het rijexamen of inschrijving voor het hoger onderwijs.

Bij de volwassen Belgen is de app al goed ingeburgerd: ruim 6,5 miljoen Belgen, of 4 op de 5 volwassenen, gebruikt itsme om zich aan te melden bij onder meer hun bank, telecombedrijf of een overheidsdienst.

Aan de verbreding van het Itsme-doelpubliek ging een technische en juridische doorlichting vooraf. De jongeren kunnen vanaf nu een account aanmaken via hun bank, als ze hun eID-kaart onlangs in een bankkantoor hebben laten uitlezen. Het account aanmaken via de elektronische identiteitskaart is technisch niet mogelijk, omdat het handtekeningcertificaat op de eID dat nodig is om de registratie bij Itsme te bevestigen, pas vanaf 18 jaar wordt geactiveerd.

Itsme is een initiatief van verschillende Belgische banken en telecomoperatoren. De toepassing maakt inloggen mogelijk op verschillende websites.