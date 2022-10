Elf blinde kinderen komen om bij brand in school in Oeganda

In Oeganda zijn elf kinderen om het leven gekomen nadat ’s nachts brand uitbrak in een slaapzaal van een school voor blinden. Zes andere leerlingen bevinden zich nog in kritieke toestand.

De brand brak uit rond 1 uur ‘s nachts in een school in het dorp Luga, zo’n 45 kilometer ten oosten van de hoofdstad Kampala, meldde de Oegandese politie. “De oorzaak van de brand is momenteel nog onbekend, maar we weten wel dat er inmiddels elf overlijdens zijn bevestigd en dat zes personen in kritieke toestand in het ziekenhuis werden opgenomen”, aldus de politie in een communiqué.

De blinde leerlingen werden verrast in hun slaap en konden geen kant uit als gevolg van de bij wet verplichte inbraakwerende ramen van het gebouw. De slaapzaal huisvestte voornamelijk meisjes die naar de lagere school gingen, maar de directeur van de school, Francis Kirube, verklaarde dat er ook enkele kansarme jongens uit het dorp in een kamer naast de slaapzaal verbleven.

© AP

© REUTERS

© AFP

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© REUTERS

© AP

© AP