Nieuw pastarestaurant betaalt eten terug van wie 2,3 kg spaghetti in halfuur opeet

Mister Spaghetti is aangekomen in Turnhout. De pastaketen opent haar zevende vestiging in de hoofdstad van de Kempen. Opvallend: het restaurant is zeven dagen op zeven geopend.

Eind 2014 werd Mister Spaghetti opgericht door het Samuel Van Opdenbosch uit Blankenberge. Samen met zijn vriendin Veerle Jacobs breidde hij het concept uit. Vandaag vind je Mister Spaghetti in vier West-Vlaamse steden, Aalst en Antwerpen. Het New Yorkse interieur is steeds industrieel maar warm, gedimde lichten, jazzy housemuziek en kaarsje op tafel zijn vast ingrediënten. Op het menu staan 26 “anders-dan-andere Belgische spaghettigerechten”.

In Turnhout neemt Mister Spaghetti zijn intrek op de Grote Markt. “Voor ons is het de eerste keer dat een restaurant zich op een marktlocatie bevindt”, zeggen Samuel en Veerle. “Dat wordt dus best spannend. Maar dit is een toplocatie die charme uitstraalt.” Het restaurant heeft negentig zitplaatsen binnen en nog eens honderdtwintig buiten.

2,3 kilogram spaghetti bolognese

Mister Spaghetti daagt ook uit. Wie erin slaagt om de XL-challenge, een spaghetti bolognese van maar liefst 2,3 kilogram, binnen het half uur naar binnen te spelen, moet niet betalen en komt met naam op de wall of fame. Het dragen van de hippe bavet, beter bekend als het Mister Spaghetti-slabbetje, voorkomt vlekken. Eventuele restjes kunnen mee naar huis in een doggybag.

Dat Mister Spaghetti gelooft in de Turnhoutse vestiging blijkt wel uit de openingsuren. “We gaan zeven dagen op zeven doorlopend open zijn”, legt Veerle uit. “Daarvoor zijn we wel nog op zoek naar een aantal vaste medewerkers. Ook flexi’s en studenten zijn meer dan welkom.” Solliciteren kan via www.ikbenzotvanspaghetti.be. (woad)

