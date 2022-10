Bieden nieuwe beelden van incident op Chinees partijcongres meer inzicht in verwijdering van Hu Jintao?

Nieuwe beelden van het incident vanop het partijcongres van de Chinese Communistische Partij geven schijnbaar meer geloofwaardigheid aan de officiële versie van de feiten, als zou ex-president Hu Jintao zaterdag uit de zaal verwijderd zijn omdat hij onwel was.

jvh Bron: The Guardian

De beelden tonen hoe de man rechts van Hu – Li Zhanshu, op dat moment nog de afscheidnemende voorzitter van het Staand Comité van de Chinese Communistische Partij – een document uit de handen van de ex-president haalt, en in een rode map steekt. Li laat de map in eerste instantie liggen bij Hu. Maar omdat die verward lijkt, neemt Li de map – schijnbaar omdat hij vreest dat Hu de documenten weer zal bovenhalen – weg.

LEES OOK. “Hij voelde zich niet goed” is de officiële uitleg, maar er lijkt meer aan de hand: waarom werd oud-president Hu Jintao weggeleid?

Op dat moment kijkt president Xi Jinping naar iemand naast het podium, schijnbaar om assistentie te vragen, waarop een medewerker naar de president toeloopt. Na een kort gesprek wandelt de medewerker weg.

LEES OOK. Xi Jinping benoemt enkel vertrouwelingen, verwijdert kritische stemmen en wordt zo de almachtige alleenheerser van China (+)

Li en Hu blijven inmiddels praten, waarop de medewerker verschijnt die de ex-president even later – zoals op de inmiddels bekende beelden – uit de vergadering zal escorteren. De man praat even met Li en Hu, en daarna met Xi. Op dat moment beginnen de bekende beelden die afgelopen weekend wereldwijd verspreid raakten, en wordt Hu met zachte dwang verwijderd.

Officiële versie

Het incident werd de afgelopen dagen verwoed geanalyseerd: volgens veel experts ging het om een toneelstukje waarmee Xi duidelijk maakte dat hij geen oppositie meer duldde, maar volgens de officiële berichten werd de 79-jarige Hu verwijderd omdat hij zich onwel voelde. De nieuwe beelden lijken die laatste versie van de feiten toch weer iets meer geloofwaardigheid te geven.