Kleuter zwaargewond door vallende tak op school in Anderlecht: meisje in kunstmatige coma

In Anderlecht is maandagmiddag een 4-jarige kleuter van De Groene School zwaargewond geraakt nadat het meisje geraakt werd door een vallende tak. Dat bevestigt Bruno De Lille, algemeen directeur van de vzw Sint Goedele, de overkoepelende organisatie waar De Groene School deel van uitmaakt. Intussen is beslist om de berkenbomen die grenzen aan de speelplaats te kappen, en te vervangen door andere bomen.