Twee weken geleden werd de Spanjaard Óscar García ontslagen bij Stade Reims. Zijn assistent Will Still (30) nam ad interim over. Met onze jonge landgenoot, die in het verleden ook al depanneerde bij Beerschot en Lierse, als T1 is Reims nog ongeslagen. Still kon zelfs de sterren van PSG in bedwang houden.