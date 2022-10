Verborgen partijfinanciering van 84,4 miljoen euro: partijen rijker dan gedacht

Politieke partijen krijgen 75 miljoen euro per jaar. Maar er is meer: met de lonen van de parlementaire medewerkers tikt de werkelijke subsidiëring aan tot 160 miljoen euro. Dat schrijft Knack woensdag.

Politologen Bart Maddens, Gunther Vanden Eynde en Jef Smulders (KU Leuven) stellen in het weekblad, naar aanleiding van nieuw onderzoek voor KU Leuven-onderzoekscentrum Vives, dat de manier waarop we in België over partijfinanciering praten dringend aan herziening toe is. Het trio bestudeerde de acht parlementen in ons land om te achterhalen op hoeveel medewerkers de partijen via die instellingen kunnen rekenen. Er zijn twee soorten medewerkers: elk parlementslid heeft recht op één persoonlijke medewerker (in het Waals Parlement zelfs twee), en ook de parlementsfractie als geheel heeft recht op personeel.

Het gebeurt (nog) niet bij elke partij, maar de trend is duidelijk: steeds vaker worden de medewerkers die op de loonlijst van het parlement staan, ingezet voor werk voor de partij zelf. Op die manier sparen partijen loonkosten uit. En daarom suggereren de onderzoekers dat we die kosten mee in rekening moeten brengen bij de totale partijfinanciering.

Volgens de academici hebben we de jaarlijkse subsidiëring van ruim 75 miljoen euro onderschat. “Als we ook rekening houden met de loonkosten verdubbelt de overheidsfinanciering ongeveer”, stellen ze. Volgens de nieuwe berekeningen gaat het om ruim 1.000 werkkrachten, samen goed voor maar liefst 84,4 miljoen euro extra. Met andere woorden: in totaal ontvangen onze politieke partijen jaarlijks 160 miljoen euro aan belastinggeld.