De STVV Lounge in Tokio: naar keuze sports bar of luxe-restaurant. — © MC

Sinds vorige maand hebben de Kanaries een heuse STVV Lounge in het hartje van Tokio. Omdat niets ons te veel is (en omdat we omwille van Max Verstappen toch in de buurt waren), zijn we ze meteen gaan uitproberen. Moet u zeker ook eens doen.