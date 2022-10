China staat meer internationale vluchten toe

China is van plan het aantal internationale vluchten te verhogen tot 840 per week tussen 30 oktober en 25 maart, zo werd woensdag bekendgemaakt door de Chinese luchtvaartautoriteit CAAC. Toch ligt het geplande aantal internationale vluchten nog altijd ver onder het niveau van voor de coronacrisis.

De tijd die reizigers bij aankomst in China in quarantaine moeten, wordt volgens Bloomberg mogelijk ook verkort. Dat is nu nog op zijn minst veertien dagen in hotelquarantaine en vaak nog eens veertien dagen in thuisisolatie.