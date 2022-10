Turkse drone schendt opnieuw Grieks luchtruim

Een Turkse drone heeft opnieuw het Griekse luchtruim geschonden door over het eiland Kinaros te vliegen. Dat melden de Griekse media woensdag.

Openbare omroep ERT berichtte woensdagochtend vroeg over het incident, op gezag van de Griekse generale staf. Vrijdag vloog ook al een Turkse drone over Kinaros. Sinds het begin van het jaar vlogen Turkse vliegtuigen en drones al 197 keer over het Griekse grondgebied.

Het kleine eiland Kinaros ligt op zowat 85 kilometer ten westen van de Turkse kunst en is een populaire aanlegplaats voor schepen. Op het eiland woont slechts een familie van herders, die in de zomer een taverne uitbaat.

Het overvliegen van het grondgebied of het betreden van het luchtruim van een land wordt beschouwd als een ernstige bedreiging van de soevereiniteit van dat land. De Europese Unie heeft de Turkse schendingen van het luchtruim al verschillende keren veroordeeld.

Ankara stelt de status van heel wat bewoonde en onbewoonde Griekse eilanden in de Egeïsche Zee in vraag. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de afgelopen weken verschillende keren dreigende taal uitgesproken tegenover Griekenland. “We zouden plots ‘s nachts kunnen arriveren.”