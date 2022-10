Fietspendelaar kreeg gemiddeld 270 euro fietsvergoeding in 2021

Vorig jaar hebben in België 631.604 loontrekkenden, zowat 15 procent van het totaal, een beroep gedaan op een fietsvergoeding. In totaal werd bijna 170,3 miljoen euro uitgekeerd aan fietsvergoedingen, of gemiddeld 270 euro per loontrekkende. Dat blijkt uit een verslag over het fietsgebruik voor woon-werkverkeer door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad.