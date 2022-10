Bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib aan Congo uitgesteld door “veranderingen in Congolese agenda”

Het werkbezoek dat minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib over twee weken aan Congo zou brengen, is uitgesteld, “op vraag van de Congolese zijde omwille van veranderingen in hun agenda”. Dat laat de FOD Buitenlandse Zaken woensdag weten. Een nieuwe datum is er nog niet.

Veel details over het werkbezoek waren nog niet bekend, maar het zag ernaar uit dat Lahbib in Kinshasa vooral politieke contacten zou hebben. In een aankondigend persbericht was nog sprake van een mogelijk terreinbezoek buiten Kinshasa.

Het bezoek van Lahbib stond gepland van 9 tot en met 11 november, en zou ook dienen als opvolging van het staatsbezoek van het koningspaar van eerder dit jaar. Zij werden toen vergezeld door eerste minister Alexander De Croo, minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine.

In 2023 moeten opnieuw verkiezingen georganiseerd worden in Congo. Hier en daar wordt gevreesd dat het regime van president Félix Tshisekedi niet gehaast is om ervoor te zorgen dat die verkiezingen er op tijd zullen komen. Daarnaast blijft onder meer het oosten van het land kampen met zwaar geweld. De voorbije dagen kwam het nabij Goma, hoofdstad van de provincie Noord-Kivu, weer tot gevechten tussen het Congolese regeringsleger en de rebellen van M23. Dat geweld deed duizenden burgers op de vlucht slaan.

Vorige week woensdag had Lahbib in Brussel nog een ontmoeting met de Congolese gynaecoloog en Nobelprijswinnaar Denis Mukwege. Hij spaart zijn kritiek op de Congolese autoriteiten niet als hij de onveiligheid in Oost-Congo aankaart.