Duitse regering kiest voor compromis bij Chinese instap in haven van Hamburg

De Duitse regering heeft in het dossier rond de omstreden Chinese instap in de haven van Hamburg voor een compromis gekozen. Dat heeft het Duitse persagentschap dpa woensdag vernomen uit regeringskringen en is ondertussen bevestigd door het Duitse ministerie van Economische Zaken. Het Chinese concern Cosco mag een belang nemen in de containerterminal, maar slechts voor 24,9 procent in plaats van de geplande participatie van 35 procent.

Het compromis blijft evenwel omstreden. Op basis van de recente ervaringen met Rusland en de Duitse afhankelijkheid van Russische gasleveringen was een politieke strijd losgebarsten in Duitsland over de vraag of een Chinese participatie toegestaan moet worden. De Duitse minister van Economie Robert Habeck waarschuwde voor nieuwe afhankelijkheid.

Het Duitse ministerie van Economische Zaken had een in september 2021 gesloten overeenkomst tussen haventerminaluitbater HHLA en het Chinese scheepvaartconcern Cosco over een belang van 35 procent dat Cosco zou nemen in de terminal Tollerort onderzocht. Habeck wilde dit verbieden, net als andere ministeries.

De kwestie verdeelde de Duitse regering al een tijdje. Daarbij kwam bondskanselier Olaf Scholz onder vuur te liggen omdat hij akkoord ging met de gedeeltelijke verkoop van de haven aan de Chinezen, en dat tegen het advies van zes ministers. Scholz steunde het project toen hij burgemeester van Hamburg was.

De verkoop ligt gevoelig omdat het gaat om “kritieke” infrastructuur. De haven van Hamburg is de belangrijkste commerciële haven van Duitsland en de op twee na grootste van Europa, na Rotterdam en Antwerpen.

Het inperken van het belang is volgens de Duitse regering bedoeld om een strategische participatie te voorkomen en te zorgen voor een puur financiële participatie. Er zou ook voorkomen worden dat Cosco vetorechten zou krijgen bij strategische of bedrijfsbeslissingen.

Bondskanselier Scholz, die begin november naar China reist, benadrukt dat het niet gaat over een verkoop van de haven. Cosco heeft alleen al in Europa participaties in acht terminals. In Hamburg was er bezorgdheid dat, mocht de deal afgeblazen worden, Cosco activiteiten zou kunnen verhuizen naar de grotere concurrerende havens van Antwerpen en Rotterdam.