Sportieve baas van Philippe Clement verhuist naar Chelsea

Stewart maakt de overstap eens zijn verplichtingen bij de Monegasken tot een einde zijn gekomen. Pas op het einde van de komende wintermercato vertrekt hij richting de Britse hoofdstad.

In Monaco is hij aan de slag als technisch directeur, in Londen zal zijn focus meer op het voetbal wereldwijd komen te liggen. Chelsea is dan ook van plan zijn voetbalnetwerk uit te breiden en Stewart lijkt daarvoor de geknipte man. Sinds juni 2020 is hij voor AS Monaco aan de slag, voordien werkte hij onder meer voor Red Bull Soccer International en Manchester City, twee pioniers op het vlak van voetbalholdings met daarin meerdere clubs. AS Monaco is dan weer aandeelhouder bij Cercle Brugge.

“Ik kijk ernaar uit om voor Chelsea te werken. Ik wil hen helpen om een wereldwijde sportorganisatie van topniveau op te bouwen”, aldus Stewart. “Dat doen we door op het veld al onze wedstrijden te winnen en daarnaast carrièremogelijkheden voor onze talenten te creëren.”