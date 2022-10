Ongezien felle en gewelddadige tegenstand tegen circulatieplan ‘Good Move’: wat is er aan de hand?

Gemaskerde jongeren die verkeersborden vernielen, rellen en luidruchtig protest, brandweermannen die brandjes moeten blussen. De tegenstand tegen het nieuwe circulatieplan in de Berenkuilwijk in Schaarbeek is ongezien fel en gewelddadig. De plannen maken deel uit van Good Move, de grote zet van de Brusselse regering om het gewest verkeersveiliger en leefbaarder te maken. Waar gaat het eigenlijk over?