Een keiharde zakenman, maar in de liefde is hij naïef geweest: hoe twee vrouwen een Nederlandse topondernemer zijn carrière kunnen kosten

Een boerenzoon die zich opwerkte tot ICT-topman, met een ex -vrouw die in opspraak kwam door seksreisjes naar Gambia en een nieuwe liefde die gekend staat als een cybercharlatan. Onze noorderburen smullen van de verhalen van miljonair Gerard Sanderink (74) en zijn twee vrouwen die hem beliegen, bedriegen en hem richting afgrond sturen. Justitie wil hem nu schorsen als bestuurder van zijn eigen bedrijf, wat hoogst ongebruikelijk is en enkel kan in geval van wanbeleid.