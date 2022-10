Einde van een tijdperk: Ford stopt na ruim 45 jaar met productie van Fiesta

De Amerikaanse autobouwer stopt volgend jaar de productie van zijn compacte model Fiesta, na meer dan 45 jaar. Dat bevestigt Ford Europa. De autobouwer zegt de inspanningen voor de volledige elektrificatie van zijn personenwagens tegen 2030 op te voeren. De productie van de Fiesta in het Duitse Keulen wordt bijgevolg eind juni 2023 beëindigd.

Ford blijft zo verder schrappen in zijn Europese gamma. Zo is ook de middenklasser Mondeo niet langer te koop, en zal de productie van de compacte middenklasser Focus in 2025 eindigen. De productie van de S-MAX en Galaxy zou eveneens volgend jaar stopgezet worden.

Ford introduceerde de Fiesta in 1976 als een nieuw model in de compacte klasse. De auto was al aan zijn zevende generatie toe, die werd sinds 2017 gebouwd.