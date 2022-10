‘#LikeMe’-acteur Maksim Stojanac stelt vriendin Ninalotte Roose voor op première ‘Zillion’

De hartjes van heel wat #LikeMe-fans zullen breken door dit nieuws: Maksim Stojanac (24), Vince in de reeks, is verliefd. De acteur verscheen dinsdagavond met een jongedame aan zijn zijde op de paarse loper van de Zillion-première. Het gaat over Ninalotte Roose (20), een opkomende actrice die momenteel te zien is in 2DEZIT op Streamz.

De West-Vlaamse Ninalotte Roose is model en actrice. Haar acteercarrière ging vorig jaar echt van start met een hoofdrol in Bittersweet Sixteen van Jan Verheyen en Lien Willaert. Momenteel is ze te zien in 2DEZIT op Streamz, een reeks van de makers van WTF*ck. Daarin speelt Ninalotte de 18-jarige studente Lotte, die meegezogen wordt in een wereld van drank, drugs en seks.

Maksim en Ninalotte poseerden dinsdag samen voor de vele aanwezige fotografen op de première in Antwerpen. Het is de eerste keer dat ze als koppel op een groot evenement verschijnen.

In mei vertelde Stojanac aan Het Nieuwsblad dat hij toen een jaartje single was, maar dat hij hier en daar aan het daten was. “Dat is niet altijd even makkelijk”, zei hij daarover. “Het voelt wat onwennig na een lange relatie. Maar goed, we zien wel waar het heen gaat.”