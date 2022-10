Verzoek om De Algerijn uit te leveren aan ons land afgewezen: Marokko laat Antwerpse drugshandelaar vrij

De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelde De Algerijn dinsdag nog tot zes jaar cel, als opdrachtgever voor de aanslag van februari 2021 op de woning van een havenarbeider in de Albert Bevernagelei in Deurne. De rechtbank beval ook de onmiddellijke aanhouding van De Algerijn, die in de gevangenis in Marokko zou wachten op zijn uitlevering.

Dat laatste blijkt niet (meer) te kloppen. De 28-jarige Mohamed ‘De Algerijn’ R.C. werd begin juli 2022 in Marokko gearresteerd, op vraag van de Belgische autoriteiten. Tegen De Algerijn lopen meerdere gerechtelijke onderzoeken wegens internationale cocaïnesmokkel en aanslagen in het drugsmilieu. De federale politie noemde De Algerijn een ‘high value target’ en België had bij de Marokkaanse overheid een verzoek neergelegd om hem uit te leveren aan ons land.

Niet duidelijk waarom

De redactie van Gazet van Antwerpen vernam uit meerdere bronnen dat een rechtbank in Marokko het uitleveringsverzoek van België in alle stilte zou hebben afgewezen, waarna Mohamed R.C. werd vrijgelaten uit de gevangenis. Justitie in België is inmiddels op de hoogte van de vrijlating, maar beschikt nog niet over de formele beslissing van de rechtbank. Het is dus niet helemaal duidelijk waarom Marokko besloten heeft om de Antwerpse drugshandelaar vrij te laten. (Lees verder onder de foto)

Mohamed R.C. — © RR

Een van de elementen die zouden hebben meegespeeld, was dat België tot voor kort geen enkele veroordeling van De Algerijn kon voorleggen. Tegen Mohamed R.C. lopen meerdere aanhoudingsbevelen, maar die hebben enkel betrekking op lopende strafrechtelijke onderzoeken. Dinsdag werd de Algerijn wel veroordeeld, maar die rechterlijke beslissing kwam dus eigenlijk te laat.

Behalve het gebrek aan een definitieve veroordeling, speelden wellicht nog andere factoren een rol. Zo zou De Algerijn er tijdens zijn detentie in zijn geslaagd om de Marokkaanse nationaliteit te verwerven. Marokko levert zoals geweten geen Marokkaanse onderdanen uit. Meester Sam Vlaminck, de raadsman van Mohamed R.C., zegt geen commentaar te kunnen geven.

(vdaa)