Rapport regeringscommissaris: KU Leuven heeft verkrachtingszaak niet in de doofpot willen stoppen

De verkrachtingszaak aan de KU Leuven blijft de gemoederen beroeren. Vlak voor de middag moest de Vlaamse regeringscommissaris aan de KU Leuven tekst en uitleg komen geven in de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement. Op basis van alle beschikbare info heeft zij een rapport opgesteld, dat onze redactie kon inkijken. De voornaamste conclusie van de regeringscommissaris: de KU Leuven heeft de zaak niet actief in de doofpot proberen te stoppen. “Wel was er grote bezorgdheid om het slachtoffer en de gevraagde confidentialiteit waardoor de manoeuvreerruimte beperkt was.”

In het rapport wordt een tijdlijn gegeven van de feiten en de acties die de KU Leuven daaraan heeft gekoppeld. Dat start in juli 2016, toen prof Filip D. een studente verkrachtte toen ze in Barcelona waren voor een congres. Eind oktober 2016 vond er een gesprek plaats tussen iemand die het slachtoffer in vertrouwen had genomen en de facultaire vertrouwenspersoon. Maar die laatste kreeg het uitdrukkelijk verzoek om de klacht vertrouwelijk en anoniem te houden. “De klager bepaalt het tempo”, staat in het rapport te lezen. Dus werd de rector niet op de hoogte gebracht. Volgens de regeringscommissaris “werd wel de mogelijkheid onderzocht om het dossier door te spelen aan de politie”. Maar dat gebeurde dus niet, op uitdrukkelijke vraag van de vertrouwenspersoon van het slachtoffer.

Begin 2018 werd na veel gesprekken met de KU Leuven officieel klacht ingediend door de ouders van het slachtoffer. Ook toen werd de zaak niet aan de grote klok gehangen, dit keer op vraag van het parket en de onderzoeksrechter. Volgens de regeringscommissaris vroeg de KU Leuven wel herhaaldelijk -minstens maandelijks - aan de onderzoeksrechter of ze “tuchtmaatregelen mochten nemen in het kader van de veiligheid op de campus”. Verschillende keren antwoordde het parket de universiteit om te wachten, om te voorkomen dat professor D. gealarmeerd zou worden.

Pas op 14 september 2018 liet het parket toe dat de KU Leuven tot actie overging. De prof werd op non-actief geplaatst en het “was hem uitdrukkelijk verboden om aanwezig te zijn op de campus of nog enig contact te hebben met studenten, noch om extern namens de KU Leuven te handelen”. Op 20 oktober 2022 oordeelde de correctionele rechtbank dat D. schuldig was aan de feiten.

Ook de vraag of de KU Leuven niet eerder had moeten optreden, behandelt de regeringscommissaris. D. was niet onbesproken en er deden al langer geruchten de ronde over ongewenste intimiteiten. In 2010 gaven studentenvertegenwoordigers een ombudspersoon al aan dat er “hardnekkige geruchten” waren over D.’s “ongepast gedrag ten aanzien van studenten”. De man kreeg toen te horen dat hij zijn gedrag moest bijstellen.

Nadien polste die ombudspersoon bij de departementsvoorzitter en bij de studentenvereniging of er nog problemen waren geweest. Dat bleek niet het geval te zijn. Daarna zijn ook nooit meer meldingen gedaan.

Over soortgelijke geruchten van nog eerder, van eind jaren negentig, kon de universiteit geen spoor meer terugvinden.

In de conclusies schrijft de regeringscommissaris dat de “een honger onderwijsinstelling niet het parket, noch een onderzoeksrechter noch een strafrechter is”. “Dit was een langzaam proces net omwille en gelukkig omwille de aandacht voor de wensen van het slachtoffer.”