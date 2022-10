Steven moet plots nog eens 500 euro betalen voor een snelheidsovertreding van, gecorrigeerd, amper één kilometer waarvan hij de boete al betaald had. — © if

Waregem

Een snelheidsovertreding van 7 kilometer, 57 kilometer per uur in de bebouwde kom, kost Steven Ampe bijna 600 euro. Hij betaalde de boete nochtans netjes op tijd. “Dit is echt schandalig.”