Volvo Trucks start met productie elektrische vrachtwagens in Gent na zomer van 2023

De Zweedse vrachtwagenbouwer Volvo Trucks start na de zomer van volgend jaar met de productie van elektrische vrachtwagens in zijn Gentse fabriek. Dat heeft Volvo Trucks woensdag bekendgemaakt. In 2025 start de truckbouwer in Gent ook met het bouwen van batterijmodules. Daarvoor investeert hij 75 miljoen euro.

“Vandaag bouwen we diesel- en lng-trucks op onze productielijnen”, zegt Koen Leemans, vice president van de Gentse fabriek van Volvo Trucks. “Straks komen daar ook elektrische trucks bij. De voorbereidingen zijn nu al in volle gang om tegen het najaar 2023 elektrische trucks in Gent te bouwen.”

In 2025 start Volvo Trucks in Gent ook met het bouwen van batterijmodules voor batterijpacks. Vandaag worden zowel de cellen als de modules voor de vrachtwagenbatterijen aangeleverd. “Onderzoek loopt om de cellen in een Volvo-fabriek in Zweden te bouwen, dichtbij de huidige motorenfabriek in Skövde”, klinkt het. Het samenstellen van de modules met de ‘Zweedse’ cellen wordt een nieuwe activiteit in Gent.

“We starten nu een onderzoek om een gebouw van ongeveer 12.000 m2 in te planten op onze site. De nieuwe hoogtechnologische modulefabriek zal bestaan uit een bijna volledig geautomatiseerd proces. Dit betekent dat nieuwe medewerkers met de nodige competenties aangeworven zullen worden. We willen echter ook onze interne competenties opbouwen zoals we vandaag al doen via onze doorgroeiprogramma’s en via ons intern trainingscentrum”, klinkt het.

In 2025 moet de eerste modulelijn operationeel zijn om de elektrische trucks die in Gent gebouwd worden te voorzien van batterijen. “Hiermee gaat een eerste investering gepaard van om en bij de 75 miljoen euro”, aldus Leemans. In de komende jaren zullen mogelijk nog bijkomende investeringen volgen.

Volvo Trucks wil dat tegen 2030 ten minste de helft van de Volvo-vrachtwagens die wereldwijd verkocht worden elektrische trucks zijn.