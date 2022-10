Iran kondigt sancties tegen Europese instellingen aan

Iran is in de ban van protesten sinds de dood op 16 september van de jonge Iraans-Koerdische vrouw, die drie dagen nadat ze in Teheran door de zedenpolitie was gearresteerd wegens overtreding van de strenge kledingvoorschriften van het land, waaronder het dragen van een sluier in het openbaar, overleed.

Tientallen mensen, voornamelijk demonstranten maar ook leden van de veiligheidstroepen, werden tijdens de demonstraties gedood. Honderden anderen, onder wie vrouwen, werden gearresteerd.

Op 17 oktober heeft de Europese Unie sancties goedgekeurd tegen de zedenpolitie en elf Iraanse leiders, waaronder de minister van Telecommunicatie, omdat ze betrokken zijn bij de repressie.

In reactie daarop kondigde het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring sancties aan tegen acht instellingen en twaalf personen die in Europa zijn gevestigd wegens “steun aan terroristische groeperingen”, “het aanzetten tot geweld” en “het uitlokken van rellen, geweld en terroristische daden” in Iran.

Op de Iraanse zwarte lijst staan The International Committee in Search of Justice, de Internationale Liga tegen racisme en antisemitisme, en de Perzische taalversies van Deutsche Welle en Radio France International.

Europese en Franse parlementsleden en politici, en twee verantwoordelijken van de Duitse krant Bild kregen ook sancties van Iran opgelegd. De sancties omvatten een visumverbod en de “inbeslagname van hun eigendommen en activa op het grondgebied dat onder de jurisdictie van Iran valt”, aldus het ministerie.

Iran heeft op 19 oktober aangekondigd dat het Britse entiteiten en personen op de zwarte lijst heeft geplaatst, daags nadat Londen sancties had opgelegd aan de Iraanse zedenpolitie naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini.