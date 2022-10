PVDA ontkent link tussen partij en protesten in Schaarbeek: “Onaanvaardbaar”

Françoise De Smedt, fractieleidster van PVDA in het Brusselse Parlement, betwist woensdag dat er een verband is tussen haar partij en het geweld dinsdagavond bij de protesten in Schaarbeek. Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) had daar woensdag naar verwezen.

Het is al verschillende dagen onrustig in Schaarbeek. Inwoners van de Berenkuilwijk verzetten zich maandag en dinsdag tegen de invoering van het nieuwe circulatieplan in de gemeente. Bij die protesten tegen die Good Move-plannen raakten dinsdagavond bij een betoging zelfs twee agenten en een brandweerman gewond.

Brussels minister van Mobiliteit Van den Brandt noemde een en ander onaanvaardbaar. “De mensen zitten met veel zorgen. Maar dat legitimeert geen enkel geweld. Groepen mensen die misbruik maken van een legitiem ongenoegen om geweld te gebruiken, dat kunnen we niet aanvaarden”, zei ze woensdag in een reactie in De Ochtend. Van den Brandt verwees daarbij ook naar verkozenen van MR en de extreemlinkse PVDA die betrokken zouden zijn.

“Onaanvaardbaar”

Fractieleidster De Smedt reageert. “Het geweld tegen de hulpdiensten moet zonder meer worden veroordeeld. De link die de minister legt tussen deze gebeurtenissen en de PVDA is onaanvaardbaar”, aldus De Smedt.

Volgens haar mag een en ander de Brusselse regering er niet van weerhouden te luisteren naar de wijdverbreide woede over Good Move. “Brussel moet veranderen, het verkeer moet afnemen, maar dat moet met en voor de inwoners gebeuren. Niet tegen hen”, voegde ze er aan toe.

De Smedt noemt het gebrek aan informatie en raadpleging van de bevolking “flagrant”. In Anderlecht en Schaarbeek werden de meeste werkzaamheden verricht via Zoom-vergaderingen, soms met slechts 19 deelnemers zoals in Kuregem, zegt ze. “Je kan dat geen ernstige raadpleging noemen.”

“De realiteit is dat er tegenwoordig voor veel werknemers in Brussel geen ernstige alternatieven zijn wat betreft mobiliteit. De gemeenten beginnen dit te beseffen, zoals we kunnen zien in Schaarbeek. De Brusselse regering moet dit horen, de hervorming moet worden herzien”, besloot De Smedt.