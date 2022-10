Klimaatactivisten veroorzaakten voor duizenden euro’s schade aan middeleeuws kunstwerk

Klimaatactivisten hebben voor duizenden euro’s schade aangericht aan het kader van de Sixtijnse Madonna in Dresden. Om de lijst van het werk van de Italiaanse kunstenaar Rafaël te restaureren is 3.000 à 5.000 euro nodig, meldt de koepelorganisatie van musea in de Duitse stad. Daarnaast werd er nog 7.000 aan inkomsten gemist, omdat het museum moest sluiten.