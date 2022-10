Vijf leden van jongerenbende naar strafrechter voor zware rellen op strand

De snikhete 8 augustus 2020 eindigde in een massale vechtpartij op het strand van Blankenberge. — © jve

Vijf leden van een Brusselse jongerenbende zullen zich binnenkort voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor hun aandeel in de zware rellen in de zomer van 2020 op het Blankenbergse strand. Dat heeft de Brugse raadkamer woensdagmorgen beslist.

Op zaterdag 8 augustus 2020 eindigde een snikhete dag - het kwik klom tot net geen 36 graden - met een massale vechtpartij op het Blankenbergse strand. Tientallen relschoppers gingen elkaar te lijf en keerden zich uiteindelijk ook tegen de toegesnelde politie. Parasols, strandstoelen en flessen drank vlogen door de lucht, wat tot ongeziene taferelen leidde. Een redder kreeg een lege fles Jack Daniels op zijn hoofd en werd al bloedend afgevoerd.

De politie kon ter plaatse drie heethoofden in de boeien slaan. Een vierde verdachte kon later in Brussel worden opgepakt. Uiteindelijk kon het gerecht vijf jongeren, allen leden van een Brusselse jongerenbende, identificeren als aanstokers van de rellen. Het gaat om Dave B. (20), Alseny D. (19), Moise B. (22), Mame N. (20) en Theofilo P. (20).

De raadkamer verwees hen woensdag door naar de correctionele rechtbank waar ze zich binnenkort zullen moeten verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen, onder meer aan de politie. Ze zullen ook terechtstaan voor gewapende weerspannigheid. Alle spullen waarmee de jongelui de politie bekogelden worden door het gerecht immers aanzien als wapens.

De vijf verdachten zijn momenteel voorwaardelijk vrij. Maar uiteraard kan de correctionele rechtbank hen nog een celstraf opleggen.