Coach Erik ten Hag neemt Cristiano Ronaldo weer op in de kern bij Manchester United: “Het is niet moeilijk”

“Hij was er één wedstrijd niet bij en nu zit hij weer in de selectie”, vertelde Ten Hag. “Het was geen moeilijke beslissing. We hebben alles vorige week uitgesproken.”

Dinsdag trainde CR7 opnieuw mee met het eerste elftal van United. De 37-jarige Portugees werd door coach Erik ten Hag uit de kern verwijderd na zijn weigering om in te vallen in de 2-0 competitiezege van vorige week woensdag tegen Tottenham. Hij vertrok bovendien voor het einde van de match al op Old Trafford. Ronaldo miste zo de topper bij Chelsea (1-1) afgelopen weekend. Hij trainde intussen individueel.

Bij de vorige vier Europese wedstrijden van Manchester United stond Ronaldo in de basis. In de Premier League mocht hij nog maar twee keer starten.

Ten Hag liet ook weten dat de Franse verdediger Raphael Varane door een blessure niet meer in actie zal komen tot aan het WK. Misschien mist de Fransman zelfs de Wereldbeker. “Dat zal afhangen van zijn revalidatie.”