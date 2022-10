Brusselse brandweer gaat in december staken

De Brusselse brandweer zal in de maand december een stakingsdag houden en het werk volledig neerleggen. Die beslissing is woensdagochtend genomen op een personeelsvergadering bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH), samen met de vakbonden VSOA en ACOD.

Sinds dinsdag loopt er bij de DBDMH een stakingsaanzegging. De brandweermannen en ambulanciers hebben woensdag beslist om die ook te gebruiken in de maand december. De exacte dag moet nog bepaald worden. Wel is zeker dat het om een volledige staking gaat.

“Betogen zoals we altijd deden door gevels te bespuiten en het verkeer te blokkeren, haalt niets uit, vertelden de personeelsleden. Er worden hen dingen beloofd die niet uitgevoerd worden. Ze hebben beslist om nu echt te staken, in de strikte zin van het woord, en niet naar het werk te gaan”, vertelt Eric Labourdette, vakbondsman van VSOA Lokale en Regionale Besturen.

Vervroegd pensioen

De vakbonden klagen aan dat er een tekort is aan personeel, terwijl het aantal interventies al jaren blijft stijgen. Alle pensioenvoordelen die ze kwijt zijn gespeeld door de pensioenhervormingen eisen ze ook terug. Ze willen vervroegd met pensioen kunnen gaan.

“We gaan ons nu verder organiseren. We blijven verantwoordelijke mensen en kunnen morgen niet zomaar alle hulpdiensten in de kazerne weglaten. En we moet de autoriteiten verwittigen. Daarom vindt de staking pas plaats in december”, besluit Labourdette.