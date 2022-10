Club NXT uitgeschakeld in Youth League na zure nederlaag tegen Porto

Het Europese avontuur van Club NXT krijgt geen vervolg: de leeftijdsgenoten van FC Porto kwamen met 1-2 winnen, waardoor Club nog hoogstens derde kan worden in groep B én uitgeschakeld is in de Youth League. De verplaatsing naar Leverkusen wordt er eentje voor de vorm.

De U19 van Club Brugge had een zege nodig tegen Porto. Met nog twee wedstrijden te spelen telde het drie punten achterstand op Atlético en de Portugese leeftijdsgenoten in groep B, waardoor Club bij een nederlaag altijd uitgeschakeld was. Maar slechter kon de partij in The Nest, de thuishaven van Club NXT, niet beginnen: na amper twee minuten gleed Spileers, recent nog aan de aftrap bij de hoofdmacht, uit. Monteiro kreeg een vrijgeleide om al snel de 0-1 binnen te prikken.

Club herpakte zich en drukte, maar liep net na het halfuur tegen een tweede Portugese goal aan. Opnieuw Meireles trapte de bal enig mooi voorbij doelman Maton, waardoor NXT eigenlijk voor de rust al in de touwen hing. Zelfs een gelijkspel volstond niet indien NXT wil overwinteren, want om 16 uur speelt Atlético nog tegen Leverkusen, de laatste in de poule.

Aansluitingstreffer komt te laat

Porto schakelde over naar een vijfmansverdediging en liet Club na de rust aanvallen, maar scoren bleek een probleem. Vermant kwam nog voor het uur twee keer dicht bij een Brugse aansluitingstreffer. Porto-goalie Ribeiro lag in de weg. De Brugse druk hield aan, en invaller Furo trof de buitenkant van de paal met een kopbal. Aan de overkant moest Maton wel nog een absolute afstraffing vermijden met een dubbele redding: Porto bleef snedig counteren wanneer dat kon.

De verdiende aansluitingstreffer kwam er pas in de 84ste minuut: Servais zette zich goed door en scoorde vanuit een scherpe hoek. Vier minuten blessuretijd brachten echter geen soelaas: NXT verloor met 1-2 en is uitgeschakeld in de Youth League, waar de runner-up van elke groep nog play-offs speelt en de groepswinnaar doorstoot. De derde plaats is momenteel het hoogst haalbare.