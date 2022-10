Vrachtwagen laat dikke smurrie achter op Antwerpse Ring: lange file richting Gent

Rond 13.15 uur verloor een vrachtwagen ter hoogte van de afrit Borgerhout in volle route een deel van zijn lading. “Wat die lading precies inhoudt is niet duidelijk. De vrachtwagen is immers doorgereden”, legt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum uit. “Het gaat om een dikke zwarte smurrie op de linkerrijstrook, verspreid over een honderdtal meter.”

De politie werd snel ingelicht over het ladingverlies, wat maakt dat de smurrie niet uitgereden is door ander verkeer. Ook de brandweer en de civiele bescherming kwamen ter plaatse om het goedje op te ruimen en het wegdek te reinigen. Om de opkuiswerken veilig te laten verlopen, werd ook een tweede rijstrook afgesloten. “Het poetswerk gaat goed vooruit, maar een prognose geven over wanneer de weg weer vrijgemaakt zal zijn, is moeilijk”, zegt Bruyninckx.

Het doorgaand verkeer gaat over slechts twee rijstroken, wat zorgt voor een snel aangroeiende file richting de Kennedytunnel. “Op dit moment is het zeker een halfuur aanschuiven. We raden aan de omgeving te vermijden”, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.

© BFM