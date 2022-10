Frederico Gatti baalt. Juventus werd dinsdag uitgeschakeld in de Champions League na de 4-3-nederlaag tegen Benfica. — © REUTERS

De Oude Dame loopt kreupel. Juventus werd dinsdagavond na een 4-3-nederlaag tegen Benfica uitgeschakeld in de Champions League en staat pas achtste in de Serie A. Hoe is het zo ver kunnen komen met de Italiaans recordkampioen?