Coach moet jonge Shakhtar-spits verdedigen na ongelooflijke misser in de Champions League: “We moeten hem steunen”

Het had er voor Shakhtar heel anders uit kunnen zien als Danylo Sikan had gescoord in Schotland. De 21-jarige spits kreeg op aangeven van supertalent Mykhaylo Mudryk een niet te missen kans, maar verzuimde die af te maken.

“Sikan is verdrietig dat hij die kans miste”, aldus trainer Igor Jovicevic na de match. “Maar hij is onderdeel van het team en dit is voetbal. We moeten hem steunen. We zijn een familie. Alle jongens zijn al naar hem toegegaan.”

