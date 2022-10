Acht BV’s die uit de kleren gaan, dat vergt discretie: hoe de VRT probeert te vermijden dat beelden van stripact uitlekken

Gsm’s in een verzegeld zakje, geen pers in de zaal. De regels voor de slotshow van ‘Kom op tegen Kanker, alles in de strijd’ in het Kursaal van Oostende woensdagavond zijn streng. Want acht mannelijke BV’s die volledig uit de kleren gaan, dat vergt discretie.

Niels Destadsbader, Dieter Coppens, Warre Borgmans, Guga Baúl, Malik Mohammed, Bart Peeters, Joris Brys, en Rik Verheye staan straks op de planken van het Kursaal. Dat doen ze in het kader van de slotshow van het tv-programma Kom op tegen Kanker, alles in de strijd, om de aandacht te vestigen op prostaat- en teelbalkanker. Belangrijk detail: de mannen gaan daarbij volledig uit de kleren. En volledig, is ook écht volledig. “Ik kan verzekeren dat ze alles uittrekken”, zegt VRT-woordvoerder Jan Sulmont. Net om die reden zullen er vanavond ook strenge regels gelden voor wie de show bijwoont.

Geen gsm

Gerenommeerd choreograaf Roy Julen stoomde de acht BV’s in drie maanden tijd klaar voor hun stripact. Dat verloop – van choreografie leren tot schaamte overwinnen – is momenteel nog te zien in het programma, maar de apotheose van het hele gebeuren vindt dus vanavond plaats. Live te zien voor de 2.000 aanwezigen in Oostende, en op donderdag 3 november ook op Eén en VRT MAX. “De show start om 21 uur. Sven de Leijer is de gastheer van de avond. Er zal ook een gesprek plaatsvinden met Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker”, zegt Sulmont. “De afsluiter van de avond is natuurlijk de stripact.”

Om er zeker van te zijn dat er geen beelden of video’s opduiken van dat moment, mag het publiek de gsm niet bovenhalen. Wie de zaal binnengaat, zal het toestel in een zakje moeten steken, dat verzegeld wordt. De gsm mag dus bijgehouden maar niet gebruikt worden. Bij het verlaten van de zaal wordt het zakje ‘ontzegeld’. Pers is niet welkom in de zaal, zelfs niet uit eigen VRT-huis. Of toch niet om er effectief te werken. “Alleen de opnameploeg van het programma zal er zijn om alles te filmen. Ook al geven de mannen zich volledig bloot, de act zit smaakvol in elkaar, zowel in de zaal als op televisie.”

(lees verder onder de foto)

© © VRT

De BV’s willen met hun engagement voor deze show vooral het taboe doorbreken rond mannenkankers, meer specifiek rond prostaat- en teelbalkanker. “Want als zij uit de kleren durven te gaan voor heel Vlaanderen, dan moet elke Vlaamse man toch eens over het thema durven praten met zijn huisarts?”, klinkt het in de perstekst van het programma. Hoeveel de zitjes van de slotshow hebben opgebracht, is nog niet bekendgemaakt. Ze werden aan verschillende bedragen te koop gesteld en de totale opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker.

“Kom op tegen Kanker, alles in de strijd” elke donderdag om 20.40 uur op Eén en via VRT MAX.