Gezien? Het buitenkantje van Lionel Messi en twee identieke goals van Kylian Mbappé in de Champions League: “Dit is de heilige graal”

PSG had dinsdag geen kind aan Maccabi Haifa. Het werd 7-2 in het Parc des Princes. De Parijse gouden drietand rekende al voor de rust af met de bezoekers.

Lionel Messi (19. en 45.) nam twee treffers voor zijn rekening en schotelde Neymar (35.) ook de 3-0 voor. Kylian Mbappé (32.) tekende voor de 2-0.

Ex-Antwerpenaar Abdoulaye Seck (38. en 50.) liet zich met twee kopbaldoelpunten positief opmerken bij de bezoekers, maar verdere doelpunten van Mbappé (64.), Shon Goldberg (67., eigen doelpunt) en Carlos Soler (84.) deden zijn treffers verbleken.

“We speelden fantastisch voetbal”, aldus trainer Christophe Galtier. “We waren echt een eenheid, alles en iedereen sloot goed op elkaar aan. Onze drie aanvallers waren geweldig. We moesten voor hen een systeem bedenken waarin ze zich alle drie nog vrijer zouden voelen. Als coach heb je niet veel tijd om te genieten, want je moet van alles regelen. Maar ik vind het mooi om hen zo samen te zien spelen. Elke dag op het trainingsveld laten ze zien dat ze van een uitzonderlijk niveau zijn. Als ze dat ook gezamenlijk tonen tijdens een match, dan is dat voor een trainer de heilige graal.”