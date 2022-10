Wat heeft Club Brugge nog nodig voor groepswinst? En wie is al zeker van de 1/8ste finales? Een stand van zaken in de Champions League

Wat heeft Club nodig voor groepswinst?

Wat heeft Club Brugge nog nodig voor groepswinst? Op die zaak gaan we even dieper in. Ook met een kleine nederlaag kan Club woensdagavond een goede zaak doen. Door de 0-4-zege op het veld van Porto uit de heenmatch zou blauw-zwart dan nog steeds het voordeel krijgen bij gelijke punten. Dat wil zeggen dat het sowieso groepswinnaar is als Porto op de slotspeeldag thuis niet kan winnen van Atlético. Leuker zou echter zijn de groepszege zelf over de streep te trekken. Daarvoor heeft het woensdagavond minstens een punt nodig in de thuismatch tegen Porto of moet het op de slotspeeldag gaan winnen in Leverkusen.

Geplaatst voor 1/8ste finales Al negen ploegen zijn zeker van een plaats in de 1/8ste finales. Nog zeven te gaan. Twee ploegen zijn bovendien al zeker van groepswinst: Napoli Club Brugge Bayern München Chelsea (groepswinnaar) Real Madrid Manchester City (groepswinnaar) Borussia Dortmund PSG Benfica

Geplaatst voor Europa League Eén ploeg is al zeker van de derde plaats in de groep. De acht ploegen die derde worden komen na Nieuwjaar uit in de Europa League (waar ze via een play-offronde een plaats in de 1/8ste finales moeten afdwingen): Sevilla

Uitgeschakeld in Champions League Vijf ploegen zijn al zeker uitgeschakeld in de Champions League, maar maken wel nog kans op de derde plaats en dus de Europa League: Rangers Viktoria Pilzen Dinamo Zagreb Juventus Maccabi Haifa