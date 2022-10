Bejaard koppel van 92 en 94 belandt in ziekenhuis na brutale homejacking: “Meteen gingen ze mijn ouders te lijf”

In een villa op de Buke pleegden twee mannen en een vrouw in de nacht van dinsdag op woensdag een brutale homejacking. Ze knevelden de bewoners, een man van 94 en zijn vrouw van 92. Beide slachtoffers werden in het ziekenhuis opgenomen. In de woning getuigt het vele bloed van het geweld waarmee de daders tekeer gingen tegen het hoogbejaarde koppel. Van op de Buke is de villa amper zichtbaar door een haag en bomen die de woning afschermen.

“Het moet na middernacht geweest zijn dat de daders via een raam de woning van mijn ouders binnendrongen”, vertelt de dochter van het koppel. “Meteen gingen ze mijn ouders te lijf met de brute kracht. Getuige daarvan is het feit dat mijn vader, die ze op zijn bed vastbonden, met matras en lattenbodem door het bed gezakt was. Ze knevelden mijn moeder en mijn vader met duct tape. In het huis zetten ze overal de ramen open. De gordijnen deden ze dicht. Vermoedelijk was dat om snel te kunnen vluchten. Maar dat hebben ze niet moeten doen. Ze doorzochten het hele huis, van de zolder tot de kelder, waarschijnlijk op zoek naar juwelen en geld. Ze doorzochten werkelijk alles. Van de koekentrommel tot de diepvriezer. Ze haalden zelfs de hakken van de schoenen om te kijken of er daar niets verstopt was. Aangezien er niets waardevols in de woning ligt, zullen ze maar met een karige buit vertrokken zijn. Op hun polshorloge na en wat geld uit hun portefeuille was er niets te vinden. Ik weet zelfs niet of ze de trouwring van hun vingers getrokken hebben.”

Thuisverpleegster vindt slachtoffers

“Om te verhinderen dat ze snel hulp konden inroepen, gooiden de overvallers de gsm-toestellen van het koppel in de badkamer, waarna ze die op slot draaiden en de sleutel weggooiden. Het duurde nog verschillende uren voor er een einde kwam aan de nachtmerrie van de slachtoffers, toen ze werden gevonden door de thuisverpleegster die in de ochtend langskwam. Zij verwittigde meteen de politie.”

In shock

“Mijn moeder, een frêle vrouw, was erin geslaagd haar armen uit de duct tape los te wrikken. Hierbij trok ze zelfs haar huid kapot. Zij was er het ergst aan toe en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Later in de voormiddag, lieten we ook mijn vader, die in shock was, in het ziekenhuis opnemen. Hij was heel formeel: de daders waren met zijn drieën, twee mannen en een vrouw. Een van de mannen droeg een pet met een vrij grote zonneklep. Van op zijn bed kon hij met de haak van een kleerhanger de duct tape van zijn mond verwijderen en om hulp roepen. Daarop sleepte mijn moeder zich richting de slaapkamer.”

“In de woning maakten de daders weinig schade. Een tussendeur stampten ze in. Ze hadden niet opgemerkt dat ze die kamer ook via een andere kant konden betreden.”

Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een homejacking plaatsvond. “De slachtoffers, een hoogbejaard koppel, worden opgevangen door slachtofferbejegening”, aldus de woordvoerster van het parket. “Het parket startte een onderzoek om de daders te vatten.”