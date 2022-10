Ethische bank NewB houdt er al mee op: waar ging het mis? En wat gebeurt er met het geld van de 116.000 aandeelhouders?

De ethische bank NewB heeft besloten haar bankactiviteiten af te bouwen. De coöperatieve bank moest 40 miljoen euro verzamelen om haar banklicentie te behouden, maar slaagde daar niet in. Klanten mogen gerust zijn, maar de coöperanten zullen naar alle waarschijnlijkheid een deel van hun inleg kwijt zijn. “De bank is gestruikeld over zijn idealen”, zegt financieel expert Pascal Paepen.