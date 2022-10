Noodopvang voor meer dan duizend asielzoekers in Jabbeke en Glons

Het kernkabinet heeft woensdag beslist humanitaire noodopvang voor asielzoekers te organiseren in Jabbeke en Glons. Het gaat alles samen om 1.176 plaatsen en er wordt nog gezocht naar verdere plaatsen. Dat bevestigt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) na afloop van de vergadering

Om het nijpend tekort aan opvangplaatsen aan te pakken, kwam het kernkabinet vorige week overeen 1.500 plaatsen aan humanitaire noodopvang te organiseren. Op voorstel van het Crisiscentrum, dat de coördinatie in handen heeft, werden voorlopig twee sites geïdentificeerd om de noodopvang te organiseren. Het gaat om een site van de Regie der Gebouwen in Jabbeke en een site van Defensie in Glons (bij Luik).

Zoals bekend ging de regering op zoek naar 150 personeelsleden binnen de federale administratie om Fedasil bij te staan om beschikbare plaatsen operationeel te maken. Daarvan zijn er ondertussen 92 gevonden, die aan de slag gaan in verschillende bestaande centra.

De zoektocht loopt goed, zegt minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen). Het kernkabinet heeft woensdag zelfs afgesproken om de doelstelling bij te stellen naar 200 ambtenaren, klinkt het. Morgen/donderdag overlegt ze daarover met de top van de federale administratie, Fedasil en het kabinet van staatssecretaris de Moor.

Basisopvang

“Dit is echt basisopvang - bed, bad en brood - om kwetsbare mensen niet op straat te laten staan”, reageert staatssecretaris de Moor. “Er zijn engagementen, maar we zijn er nog lang niet. Mensen hebben nog steeds niet allemaal een plaats. Ik blijf op de urgentie wijzen binnen de regering.”

De staatssecretaris wil ook verder werken op structurele maatregelen. Vrijdag legt ze de ministerraad een wetswijziging voor om opvang los te koppelen van het verkrijgen van een bevel tot het grondgebied te verlaten. Dat betekent dat verzoekers die een finale asielbeslissing krijgen, de opvang moeten verlaten. Op die manier wordt de opvang voorbehouden voor personen in asielprocedure en niet langer voor personen in andere procedures, zoals een regularisatieaanvraag.