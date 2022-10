Kleuter (4) zwaargewond door vallende tak, klasgenootjes krijgen hulp om gebeurtenis te verwerken

Bij De Groene School is iedereen aangedaan door de gebeurtenissen. — © IF

Een vierjarige kleuter is maandagmiddag zwaargewond geraakt op de speelplaats van De Groene School in Anderlecht nadat ze geraakt werd door een vallende tak. Een gedeelte van de speelplaats is afgesloten en de bomen zouden binnenkort gekapt worden.

Het ongeval deed zich maandag rond de middag voor, toen er een felle wind heerste. Door die wind werd een tak van een van de berkenbomen afgerukt, en die kwam op een kleuter terecht.

Stabiele toestand

Het meisje raakte zwaargewond, verloor het bewustzijn, en werd overgebracht naar het Erasmus-ziekenhuis, en vervolgens naar het Universitair Ziekenhuis Koningin Fabiola. Volgens de krant La Capitale is haar toestand stabiel.

Een gedeelte van de speelplaats is ondertussen afgesloten en leerkrachten en leerlingen krijgen begeleiding. “De directie, leerkrachten en leerlingen zijn er allemaal het hart van in”, vertelt Bruno De Lille, algemeen directeur van de vzw Sint Goedele, de overkoepelende organisatie waar De Groene School deel van uitmaakt. “Met de andere kleuters wordt er momenteel veel gepraat om de gebeurtenissen te verwerken. Iedereen krijgt intern de begeleiding die ze nodig hebben.”

Bomen kappen

De vzw Sint Goedele had ondertussen al contact met de gemeente Anderlecht om de bomen rondom de speelplaats te kappen.

“We hebben onze preventiedienst ter plaatse laten komen om de bomen aan de speelplaats te onderzoeken. Op basis van hun bevindingen is besloten een zestiental berkenbomen te kappen en ze te vervangen door andere bomen, die net iets steviger zijn als ze ouder worden. We wachten daarvoor nog op toelating van de gemeente Anderlecht, maar hopen dat dat deze week nog kan gebeuren. Tot dan zal dat gedeelte van de speelplaats afgesloten zijn. We willen geen risico’s nemen”, vertelt De Lille.

Lessen trekken

De Lille laat ook nog weten dat de scholengroep lessen uit het ongeval zal trekken.

“Niemand wil zo’n drama meemaken, en dit had ook op andere plekken kunnen voorvallen. Maar we willen onze verantwoordelijkheid niet ontlopen en zullen hier lessen uit trekken. Zo zullen we onder andere sneller bomen controleren en eventueel inkorten”, besluit De Lille.