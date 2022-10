Immense rookpluim door brand bij afvalverwerker, brandweer laat vuur gecontroleerd uitbranden

Lanaken

De brandweerploegen van de hulpverleningszone Oost-Limburg laten de brand bij het afvalverwerkend bedrijf Van Werven in Smeermaas bij Lanaken gecontroleerd uitbranden. Rond 17 ontstond daar vuur in een grote hoeveelheid afvalbalen met plastic. De brand veroorzaakt een gigantische zwarte rookpluim, die kilometers ver te zien is.

“Korpsen van Lanaken, Maasmechelen, Genk, Bilzen en van het Nederlandse Maastricht zijn op het terrein aanwezig om de bluswerken uit te voeren. Er is beslist de brand gecontroleerd te laten uitbranden”, zegt de Lanakense burgemeester Marino Keulen (Open VLD). “De rookpluim is niet giftig. Mensen met gevoelige ogen en ademhaling houden preventief best ramen en deuren gesloten. Ze schakelen ook best ventilatiesystemen uit.” Bij de brand vielen geen gewonden, aldus nog Keulen. “De oorzaak is nog niet duidelijk.”

Het bedrijf Van Werven ligt op het industrieterrein Europark in Smeermaas. Er is geen gevaar dat de vlammen naar andere bedrijven of gebouwen zou kunnen overslaan. De brandweerzones Oost-Limburg, Zuid-West Limburg en Maastricht zijn met een tachtigtal manschappen aan het blussen. “Zij proberen op dit moment verdere uitbreiding van de brand te voorkomen, maar het vuur breidt zich uit”, liet de communicatiedienst van Lanaken weten. “Het te blussen gebied is 100 bij 100 meter groot en bestaat uit plastic balen die enkel bestaan uit petflessen. Preventief worden er meetploegen ingezet in België en Nederland om de inhoud van de rook te monitoren.”

