Noa Lang krijgt zijn kans bij Club Brugge in de Champions League: bekijk hier de (offensieve) opstelling tegen FC Porto

Noa Lang krijgt zijn eerste speelminuten van het seizoen in de Champions League. De Nederlander staat woensdagavond in de basis bij Club Brugge voor de groepswedstrijd tegen FC Porto.

Coach Carl Hoefkens kiest voor Lang als vervanger van de geschorste Kamal Sowah. Die stond in de eerste vier groepswedstrijden in de basis maar kreeg twee weken geleden rood (twee keer geel) op het veld van Atletico Madrid. Club Brugge speelde er 0-0 gelijk en verzekerde zich met 10 op 12 van kwalificatie voor de achtste finales.

De vervanging van Sowah door Lang is de enige wijziging die Hoefkens doorvoert in vergelijking met het elftal dat in actie kwam in Madrid. Voor doelman Simon Mignolet vormen Mechele, Sylla en Odoi de verdediging. Nielsen en Onyedika zorgen voor het evenwicht in het middenveld in steun van aanvoerder Vanaken. Skov Olsen en Buchanan bevolken de flanken. Voorin moet Lang voor het gevaar zorgen naast Jutgla.

In vergelijking met de ploeg die afgelopen zaterdag 2-2 gelijkspeelde bij Union, verdwijnen Boyata en Meijer uit het team. Sylla (geschorst in de competitie) en Lang komen in de basis.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Enkele spelers moeten wel een schorsing vrezen volgende week in Leverkusen bij een nieuwe gele kaart: Mignolet, Odoi, Sylla, Onyedika en Buchanan. In de tribunes zit trouwens mooi volk: onder meer Manchester United, Tottenham, Bayern München, Inter, Juventus en nog heel wat andere topclubs sturen een scout.

XI Club Brugge: Mignolet - Odoi, Mechele, Sylla - Skov Olsen, Nielsen, Onyedika, Vanaken, Buchanan - Lang, Jutgla

Invallers: Lammens, Sobol, Meijer, Boyata, Balanta, Nusa, Yaremchuk, Audoor, Sandra, Larin, Mata

Bij FC Porto ontbreekt de ervaren kapitein Pepe. Hij is out met een knieblessure. Coach Sergio Conçeiçao zet in zijn plaats centraal achterin Fabio Cardoso.

Club Brugge heeft aan een punt genoeg om zich te verzekeren van groepswinst. FC Porto kan zich bij een zege in Jan Breydel kwalificeren voor de achtste finales, op voorwaarde dat Atletico Madrid later op de avond thuis niet wint van Bayer Leverkusen.