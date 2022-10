Zuid-Afrikaanse politiek ruziet over aanmeren Russisch superjacht: “Morele plicht om ons te verzetten tegen onrechtvaardige oorlog”

Het schip, dat op weg is vanuit Hongkong, is eigendom van Aleksjei Mordasjov, een bondgenoot van Vladimir Poetin, die door de EU en de VS is gesanctioneerd, maar de Zuid-Afrikaanse regering zegt niet gebonden te zijn door de sancties.

Burgemeester Geordin Hill-Lewis van Kaapstad, lid van de oppositiepartij Democratic Alliance, zegt een “morele plicht” te hebben om zich te verzetten tegen de “onrechtvaardige oorlog” van Rusland en heeft gezworen het 141 meter lange jacht geen toegang te verlenen tot de haven. Het is niet duidelijk hoe de ambtenaren van Kaapstad het aanmeren van het schip, The Nord, willen tegenhouden.

Een woordvoerder van president Cyril Ramaphosa liet weten dat Zuid-Afrika geen wettelijke verplichting heeft om zich te houden aan sancties die door de VS en de EU zijn opgelegd. “De verplichtingen van Zuid-Afrika met betrekking tot sancties hebben alleen betrekking op de sancties die specifiek door de Verenigde Naties zijn aangenomen”, meldt woordvoerder Vincent Magwenya.