“Stop proeven op honden en andere dieren”: Animal Rights protesteert aan de poorten van Janssen Pharmaceutica

Actievoerders van dierenrechtenorganisatie Animal Rights protesteerden woensdagmiddag aan de poorten van Janssen Pharmaceutica in Beerse tegen dierproeven in het bedrijf. Volgens Animal Rights mag Janssen de komende vijf jaar meer dan 80.000 dierproeven uitvoeren, waarvan meer dan 10.000 op honden alleen. “Het aantal dierproeven is net met 80% gedaald, maar zijn wettelijk nog verplicht”, beweert Tim De Kegel van Janssen Pharmaceutica.

Een twintigtal medestanders van Animal Rights hield woensdagmiddag twee uur lang een vreedzaam protest tegen dierproeven aan de ingang van Janssen Pharmaceutica op de Turnhoutseweg in Beerse. Ze toonden spandoeken tegen dierproeven en namen zelf enkele honden mee. De actievoerders legden ook bloemen neer als eerbetoon aan overleden dieren.

Voor de periode van oktober 2021 tot oktober 2022 heeft de ethische commissie in Vlaanderen volgens Animal Rights tien projectaanvragen van Janssen Pharmaceutica voor een looptijd van telkens vijf jaar goedgekeurd. (Lees verder onder de foto)

Op de grond bij Janssen Pharmaceutica in Beerse liggen verkleedpakken van dieren als symbool voor de slachtoffers van dierproeven. — © Bart Van den Langenbergh

Schadelijke effecten

“Hiervoor mag het bedrijf tot 81.434 proefdieren gebruiken. Het gaat om 35.826 ratten, 21.024 muizen, 10.909 honden, 6.644 konijnen, 3.650 cavia’s, 3.350 varkens, en 31 andere knaagdieren”, somt Jen Hochmuth van Animal Rights in detail op. “De honden en andere proefdieren krijgen maandenlang dagelijks hoeveelheden van een nieuw geneesmiddel in ontwikkeling toegediend. Nadien worden ze regelmatig geobserveerd om schadelijke effecten op de lever, de nieren, de longen, het hart en het zenuwstelsel te meten. Dieren in de hoogste dosisgroepen lijden vaak aan ernstige buikpijn, diarree, stuiptrekkingen, verlammingen of bloedingen. In sommige gevallen worden de honden op het einde van de dierproef gedood, zodat hun weefsels en organen kunnen worden onderzocht.” (Lees verder onder de foto)

Jen Hochmuth van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. — © Bart Van den Langenbergh

Bij Janssen Pharmaceutica worden veel Beagles ingezet bij proeven. Deze honden zijn volgens de organisatie niet te groot en ze hebben een hoge pijngrens. “De honden zijn slachtoffer van hun eigen goedheid. We maken ons ernstig zorgen om het leven en welzijn van deze dieren”, legt Jen Hochmuth uit. “Wij vragen dierproeven stop te zetten en te vervangen door dierproefvrije technieken. We weten ook dat veel bedrijven nog proeven doen omdat de wetgever dit verplicht. In de Verenigde Staten is er al een wetsvoorstel om dierproeven te verbieden. Hopelijk gebeurt dit ook in Europa.”

Alternatieve testen

Bij Janssen Pharmaceutica nuanceren ze de beweringen van Animal Rights. “We begrijpen de bezorgdheid, maar betreuren de actie omdat de beweringen van Animal Rights niet kloppen”, reageert Tim De Kegel, woordvoerder bij Janssen Pharmaceutica. “Het aantal dierproeven bij Janssen is de afgelopen tien jaar met 80% gedaald. Daar zijn we in geslaagd omdat we heel hard hebben ingezet op het ontwikkelen van alternatieve testen. En dat zullen we blijven doen. Want ook wij willen dat er een dag komt dat er geen dierproeven meer nodig zijn. Maar de wetenschap staat vandaag jammer genoeg nog niet zo ver.”

Volgens de woordvoerder is het bedrijf in gesprek met Animal Rights hierover en heeft de directie van de organisatie vorig jaar een bezoek gebracht aan de labo’s. “Wat Animal Rights ook weet, is dat dierproeven wettelijk verplicht zijn om de veiligheid van geneesmiddelen te testen alvorens ze gebruikt worden bij de mens”, benadrukt Tim De Kegel. “Zonder dierproeven zou geen enkel geneesmiddel goedgekeurd worden voor gebruik bij de mens.” (Lees verder onder de foto)