Tudorel Stoica over zijn zoon Alin, Anderlecht en het legendarische Steaua Boekarest uit de jaren 80: “Laszlo Bölöni had een tandartsenpraktijk in ons stadion”

In België kent iedereen Alin Stoica (42), maar in Roemenië is zijn vader een veel grotere legende. Tudorel Stoica (68) is de speler met de meeste matchen ooit voor Steaua Boekarest. Hij won in 1986 de Europacup voor Landskampioenen door eerst Anderlecht te kloppen en daarna in de finale Barcelona te verslaan. Daarvoor kreeg Tudorel de felicitaties van toenmalig dictator Nicolae Ceausescu. Wij gingen op bezoek.

Jürgen Geril in Boekarest