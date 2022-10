Overleden ‘Will & Grace’-acteur Leslie Jordan had net afspraak bij cardioloog gemaakt na weken van gezondheidsklachten

Leslie Jordan, de Amerikaanse ‘Will & Grace’-acteur die maandag overleed, had al langer gezondheidsklachten. Dat zegt tabloidwebsite TMZ. De 67-jarige Jordan zou al een aantal weken last hebben gehad van kortademigheid en had later op de week een afspraak gemaakt bij de cardioloog.

Jordan, die vooral bekendstaat voor zijn rol in de komedieserie Will & Grace, overleed maandag na een crash met zijn auto. De officiële doodsoorzaak is niet bekend, maar vermoedelijk kreeg de Amerikaanse acteur een hartaanval achter het stuur. De onthullingen van TMZ versterken die geruchten.

Eind deze week zou Jordan namelijk een afspraak hebben gehad bij een cardioloog voor een onderzoek. Hij had al een drietal weken last van kortademigheid. De acteur was over het algemeen gezond, maar TMZ vermeldt wel dat hij vorig jaar corona heeft gehad.