Middelkerke

Schepen Tom Dedecker (45) uit Middelkerke ligt momenteel in kunstmatige coma in het ziekenhuis na een zware val van de trap thuis. Hij liep daarbij onder andere een schedelbreuk en hersenbloeding op. “Hoe alles zal evolueren, is voor iedereen een vraagteken”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker, zijn oom. Hij neemt diens bevoegdheden over.