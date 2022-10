Karel Geraerts denkt voor Europese wedstrijd van Union ook aan ex-collega: “Ik heb Felice Mazzu gebeld om hem een hart onder de riem te steken”

Union en Karel Geraerts hebben genoeg aan een punt in Malmö om Europees te overwinteren in de Europa League. Geraerts is evenwel niet zinnens om te rekenen: “We gaan vol voor winst.”

Dat ze Malmö “niet gaan onderschatten”, sprak Karel Geraerts. “Ze hebben misschien wel nul punten, maar het is een sterke ploeg. Malmö verdient meer. Dat zullen ze willen bewijzen. We zullen op ons best moeten zijn.”

Als Union wint, is het zeker van groepswinst, maar ook een punt kan volstaan. Bij een gelijkspel overwintert Union sowieso in de Europa League, wat de oorspronkelijke doelstelling was. “Maar we gaan niet speculeren op een punt”, aldus Geraerts. “Dat past niet bij Union, wij gaan vol voor de overwinning. Dat zit nu eenmaal bij Union: we spelen altijd en overal voor de zege. Trouwens, eerste is altijd beter dan tweede, hé. Al heb je niet altijd te kiezen in het leven.”

Het parcours van Union is hoe dan ook straf: nu al tien punten in een sterke poule, met ook nog Union Berlin en Braga. “Maar we moeten niet te veel achteruitkijken. Het is nu niet het moment om daarbij stil te staan. We willen altijd meer. Als het WK aan de gang is, gaan we wel tijd hebben om de juiste conclusies te trekken. Tot dan blijven we gewoon gaan.”

“Ik heb Felice gebeld”

Geraerts sprak ook kort over het ontslag van Felice Mazzu bij Anderlecht. “Ik heb Felice gebeld om hem een hart onder de riem te steken. Dit is geen fijn moment, maar we weten allemaal dat dat bij het voetbal hoort.”