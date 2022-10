Meer dan de helft van gecontroleerde bedrijven maak zich schuldig aan ‘greenwashing’

In 2021 werden 29 bedrijven door de FOD Economie gecontroleerd op ‘greenwashing’, wat betekent dat ze zich groener en milieuvriendelijker voordoen dan ze in de realiteit zijn. 16 van de 29 bedrijven werden hiervoor op de vingers getikt.

Het is voor het eerst dat de FOD Economie controleert op greenwashing. Voor staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) een prioriteit. “De cijfers rond greenwashing zijn opvallend”, klinkt het. “De laatste jaren gebruiken ondernemingen in hun reclameboodschappen steeds vaker het milieu om de consument te overtuigen. Zo’n milieuclaims zijn intussen een machtig marketinginstrument geworden. Maar helaas kloppen niet al die claims.” De FOD kreeg hierover zelf 9 meldingen binnen via het Meldpunt en controleerde ook proactief 20 andere bedrijven. In totaal bleken 16 bedrijven zich te bezondigen en kregen een waarschuwing. “Alle gewaarschuwde ondernemingen gingen na het onderzoek vrijwillig over tot regularisatie.”

(nba)