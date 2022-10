Hein Vanhaezebrouck gelooft nog rotsvast in Europese winter voor AA Gent: “Ik ben de grootste optimist die er is”

AA Gent werkt donderavond haar vijfde groepswedstrijd af in de Conference League. Eentje met inzet, heel veel inzet zelfs. De Buffalo’s moeten absoluut de drie punten op zak steken in het Tallaght Stadium van Shamrock Rovers: “We hebben natuurlijk iets recht te zetten. Ik wil niet deze campagne afsluiten als derde. Dat wil ik absoluut niet. Ik weet dat we meer verdienden maar aan de andere kant ook niet. Zowel achteraan als voorin waren we niet efficiënt.”

Ondanks de waslijst aan blessures en de matige resultaten van de voorbije weken blijft Hein Vanhaezebrouck zichzelf: “Ik ben de grootste optimist die er is”, grijnst Hein Vanhaezebrouck. “Ik moet dat niet zijn hoor. Ik mag zijn wie ik ben. Die uitgedunde selectie heeft daar niets mee te maken. Ik geloof altijd in het positieve. Ook al ben je soms kritisch, je kunt toch nog altijd een optimist zijn.”

De waslijst aan blessures zorgt inderdaad voor een bijzonder jeugdige en uiteraard dan ook onuitgegeven selectie: “De selectie is dun”, beaamt Vanhaezebrouck die met Salah, Lagae en Van Den Bergh drie jonkies mee nam naar Dublin. “We hebben er wel nog veel met ervaring: Ngadeu, Kums, Odjidja, Godeau, ga zo maar doen: dat kan wel tellen. Deze selectie mag dan ook geen excuus zijn. Je moet het wel in rekening nemen. Maar wie dat niet doet, is niet correct.”

“Al zullen we het dus inderdaad niet inroepen als excuses”, aldus nog Vanhaezebrouck die zich niet meteen zorgen maakt over een bepaalde linie van zijn team. “Je zoekt gewoon een oplossing. Vaak lost zo’n probleem zich op na enkele matchen of weken. De grootste zorg is en blijft Tissoudali, omdat we hem heel lang kwijt zijn. Het is heel moeilijk om iemand te vinden die brengt wat hij kan brengen. Mocht het een blessure van een maand of anderhalve maand geweest zijn, was hij al terug.“

Nog even wachten op bepaalde jongens

Het programma van AA Gent blijft ondertussen bijzonder druk. Zondag wacht ook alweer een uitduel op bezoek bij OH Leuven: “Het zijn allemaal belangrijke wedstrijden maar we zullen even moeten wachten op bepaalde jongens. Hopelijk kunnen we er toch nog enkele recupereren voor het WK. In Europa is het wel overleven. Als je nu een misstap doet, is het voorbij voor ons. In de competitie staan we gezien het drukke programma en de omstandigheden op een aanvaardbare plaats.”

“Hopelijk staan we steviger na het WK en misschien komt er iets bij na Nieuwjaar. Dan kunnen we iets rechtzetten, dat deden we eerder al. In Europa is er geen marge omdat we niet efficiënt waren. In die vier matchen hadden we gemiddeld zeventien doelpogingen, onze tegenstander had er gemiddeld acht. Toch hebben we maar vier op twaalf: een gebrek aan efficiëntie dus.”

Onervaren debutanten?

Het zou dus zomaar kunnen dat Vanhaezebrouck donderdagavond de nog bijzonder onervaren Rune Vandenbergh en Bram Lagae in de strijd moet gooien: “Of ze klaar zijn voor dit niveau? Een moeilijke vraag, dat zullen we alleen maar kunnen beantwoorden, als ze op het veld staan. Als iedereen fit was, waren ze er wellicht niet bij geweest. Anderzijds pakken ontluikende jongeren soms hun kans door de afwezigheid van anderen.”

Verder is het ook uitkijken naar de fysieke paraatheid van Vadis Odjidja en Hyunseok Hong, zij oogden vorige zondag duidelijk vermoeid in de thuiswedstrijd tegen Seraing: “We hebben niet veel gedaan tijdens de voorbije dagen en bouwden vooral rust in. We deden wel een bloedanalyse bij Hong, die resultaten moeten wel nog binnenkomen.”

Niet het zwakke broertje van de groep

“Ik vind Shamrock evenwel niet het zwakke broertje van onze groep”, gooide de Gentse coach nog met een bloempje naar de kersverse landskampioen van Ierland. “Ze lieten al mooie dingen zien in Europa. Ik moet hen trouwens feliciteren met hun titel. Maandag was er nog een duel van Derry, hun enige overgebleven titelconcurrent. Die wonnen niet dus nu is Shamrock al kampioen.”

Die titel heeft ook een rechtstreekse impact op het duel van donderdagavond: “Nu zullen ze nog alles op die Europese match zetten. Tja, we moeten gewoon zelf goed genoeg zijn. Palmares, budget, dat telt allemaal niet… Dan is Brugge ook gewoon de vierde in hun poule van de Champions League. Je kunt niet alleen maar kijken naar budgetten, dat geldt eigenlijk alleen maar op het laagste niveau.”

“Op het hoogste niveau schieten die budgetten geweldig de pan uit. De verhoudingen zijn helemaal scheefgetrokken. Dat is enorm geëscaleerd”, aldus Vanhaezebrouck die nog een vergelijking met een Belgisch tintje er tegenaan gooide. “Die lonen gaan exponentieel de lucht in maar de verhouding qua loon tussen een speler van Brugge en Mechelen is misschien tien tegen één maar sportief is dat niet het geval.”